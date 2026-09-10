Японские авто возглавили топ машин, способных к максимальному пробегу

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Японские автомобильные бренды возглавили топ машин, имеющих наибольшие шансы преодолеть рубеж в 250 тыс. миль пробега (примерно 402 336 километров). Таковы результаты исследования компании iSeeCars Research – ее аналитики изучили данные более чем 395 млн авто.

Лидером по данному показателю являются машины Toyota – их шансы проехать 250 тыс. миль составляют 19,7%. Это в 3,7 раза больше, чем у среднего авто, для которого вероятность преодолеть отметку в 402,3 тыс. километров не превышает 5,4%.

В топ-5 вошли еще три японских и одна американская автомобильная марка. На второй позиции – премиальный суббренд Lexus с показателем 14,4%. За ним расположились Honda с 13,3%, Acura с 9,5% и принадлежащий General Motors бренд GMC с 5,8%.

На шестой позиции разместилась японская Mazda с 5,3%. У всех остальных брендов вероятность достижения пробега в 250 тыс. миль оказалась меньше 5%, отмечают аналитики. У трех марок, Jaguar, Mini и Maserati, она и вовсе равна нулю.

При исключении дорогих машин превосходство лидеров становится еще более ощутимым. Для недорогого автомобиля средний шанс проехать 402,3 тыс. километров равен 5,8%, тогда как у нелюксовых моделей Toyota он составляет 19,7% (в 3,4 раза больше), а Honda – 13,3% (в 2,3 раза).

Для GMC вероятность точно соответствует среднему показателю в 5,8%. У Mazda она равна 5,3%, у Ram – 4,2%. Нулевые шансы на столь большой пробег среди массовых авто оказались у Chrysler, Fiat и Mini.

В премиальном сегменте, взятом отдельно, шанс проехать 250 тыс. миль в среднем равняется только 3,4%. Однако у Lexus он составляет 14,4% – в 4,2 раза больше, а у Acura 9,5% – в 2,8 раза. За ними разместились Lincoln (4,7%), Cadillac (3,9%) и Tesla (3,3%). Jaguar и Maserati вновь стали аутсайдерами.

«Статус люкс не гарантирует исключительной долговечности, но важно помнить, как часто в среднем эксплуатируется автомобиль класса люкс по сравнению с моделями массового производства», – пояснил исполнительный аналитик Карл Брауэр.