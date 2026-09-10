Артига высказался о возможных трансферах «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

В субботу в рамках восьмого тура РПЛ казанский «Рубин» на выезде сразится с московским ЦСКА. А сегодня подопечные Франка Артиги провели открытую тренировку в столице Татарстана.

Перед ней испанец пообщался со СМИ. В частности, и на тему трансферов:

– Франк, сегодня закрывается трансферное окно в России. В зависимости от того, кого «Рубин» приобретет, может ли измениться схема команды?

– Какие трансферы?

– Говорят об Эдди Сальседо, Франко Тонгье, Матвее Иванове.

– Единственный комментарий, который я могу сделать по трансферному окну, – это то, что у нас ушло 14 игроков. Это достаточно большое количество. Плюс ушел Даку. К нам присоединился Никита Корец, который был в аренде, к нам пришли Илья Самошников и Жахонгир Урозов, пришедшие в аренду. Также добавился Максим Игнатьев из костромского «Спартака». Плюс мы выкупили Начо. Ничего больше я говорить не буду, – сказал Артига.

Встреча ЦСКА и «Рубина» пройдет на «ВЭБ Арене» 12 сентября и начнется в 20:45.