Почти весь живописный фонд Фешина отправляется из Казани на выставку в Китай

Почти вся живописная коллекция Николая Фешина из фондов ГМИИ РТ отправится на пятимесячную выставку в Китай. В Национальной художественной галерее «Хазинэ» проводится упаковка работ художника.

В Национальном художественном музее Китая, находящегося в столице КНР Пекине, с сентября этого по февраль будущего года пройдет выставка шедевров казанского гения живописи. Выездной проект «Гений света и цвета – специальная выставка живописи Николая Фешина» объединит 70 произведений, 60 из которых предоставляет ГМИИ РТ. Это практически вся живописная коллекция мастера из фонда музея.

Подборкой картин для выставки в Пекине занималась, наверное, главный специалист по Фешину – искусствовед Галина Тулузакова.

По словам главного хранителя ГМИИ РТ Марины Кутновой, в экспозицию будущей выставки также вошли три картины из Вятского художественного музея, семь работ из частных коллекций и три произведения из Музея Академии художеств. Последний, в частности, предоставит китайской публике дипломную работу Фешина «Капустница» (размер полотна – 2,19 на 3,44 метра).

«Акцент хочется сделать на картинах „Бойня“ и „Обливание“. Эти работы редко выдаются куда-либо, потому что имеют большой формат и их сложно транспортировать», – рассказала Кутнова.

«Бойня» и «Обливание» – самые большие картины из коллекции ГМИИ РТ, их размер составляет 2,2 на 2,89 и 2,36 на 3,29 метра соответственно. Чтобы работы пережили длительный перелет, их, как и 58 других произведений, долго готовили.

Как отметила Кутнова, запрос о предоставлении картин для проведения выставки был получен от китайской стороны год назад. С конца лета 2025 года реставраторы Людмила Николаева и Семен Яковлев проводили осмотр и вели опись всех 60 произведений искусства, чтобы теперь отправить их в Пекин.

«Многие произведения требовали именно консервации, то есть местного укрепления. В целом сохранность произведения хорошая, но к каждому всё равно нужно было прикоснуться, [чтобы не пропустить] где-то, например, маленький прорыв. Глобально в стенах нашего музея прорыв не повредит, но при отправке всё равно лишний раз лучше это все подклеить и укрепить. Много было такой работы», – рассказала Николаева корреспонденту «Татар-информа».

Сама процедура упаковки заключается в том, что каждая картина обертывается в специальный бумажный материал. Работы затем отправляются в деревянные ящики, обитые изнутри толстым слоем поролона и тонкими пластинами алюминия (для предупреждения ущерба от вибрации в местах отставания и поддержания температурного режима). В каждом ящике хранится по несколько картин, они лежат слоями, между которыми – также толстый слой поролона.

«Выставки – это всегда движение. Холст, грунт, красочный слой – всё это вместе, и любые вибрации могут нанести вред. Поэтому перед отправкой мы особенно тщательно осматриваем, описываем все повреждения, участки отставания, когда красочный слой хочет отлететь и начинает приподниматься, особенно на таких фактурных работах, как у Фешина», – поведала Людмила Николаева.

Услуги транспортировки бесценной коллекции картин Николая Фешина (стоимость страхования всего живописного фонда оценивается в колоссальные суммы) оказывает компания, которая специализируется на перевозке культурных ценностей. Когда картины пройдут таможню и окажутся в КНР, их в сопровождении вооруженной охраны перевезут в фонды Национального художественного музея Китая – таков порядок передачи произведений искусств на любую выставку и в любой музей.

На вопрос о стоимости перевозки Кутнова ответила: «Музею это ни во сколько не обходится, потому что всё оплачивает китайская сторона».

Картины Фешина уже бывали в Китае в 2014 году, но тогда в выставках участвовало только 26 работ. На этот раз их втрое больше.

«В Китае его знают, его любят и ценят. Поэтому уже второй раз проводится выставка. Фешина знают уже давно, многие поколения молодых людей учились в Академии художеств имени Репина в Петербурге и учится сейчас, многие изучают творчество выдающихся русских живописцев. Вообще, сейчас в Китае большой интерес к русскому искусству», – добавила Кутнова.