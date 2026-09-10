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Общество 10 сентября 2026 14:50

В Казани планируют запустить в эксплуатацию ИС «Адаптер кадровых данных»

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В Казани планируют запустить в эксплуатацию ИС «Адаптер кадровых данных»
Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана намерены запустить в промышленную эксплуатацию информационную систему «Адаптер кадровых данных». Проект соответствующего постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Новая ИС призвана обеспечить автоматизированное управление кадровыми данными и интеграцию с внешними информационными системами в исполнительном комитете столицы РТ.

Заказчиком, администратором защиты информации и оператором системы будет выступать Управление информационных технологий и связи исполкома Казани.

При этом функциональным заказчиком и администратором изменений ИС станет МБУ «Центр городской трансформации».

Контроль за исполнением постановления после его принятия предполагается возложить на руководителя аппарата исполкома города Булата Алеева.

#исполком казани #рабочие кадры
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