В Казани планируют запустить в эксплуатацию ИС «Адаптер кадровых данных»

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана намерены запустить в промышленную эксплуатацию информационную систему «Адаптер кадровых данных». Проект соответствующего постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Новая ИС призвана обеспечить автоматизированное управление кадровыми данными и интеграцию с внешними информационными системами в исполнительном комитете столицы РТ.

Заказчиком, администратором защиты информации и оператором системы будет выступать Управление информационных технологий и связи исполкома Казани.

При этом функциональным заказчиком и администратором изменений ИС станет МБУ «Центр городской трансформации».

Контроль за исполнением постановления после его принятия предполагается возложить на руководителя аппарата исполкома города Булата Алеева.