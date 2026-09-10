В Казани планируют запустить в эксплуатацию ИС «Адаптер кадровых данных»
В столице Татарстана намерены запустить в промышленную эксплуатацию информационную систему «Адаптер кадровых данных». Проект соответствующего постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу.
Новая ИС призвана обеспечить автоматизированное управление кадровыми данными и интеграцию с внешними информационными системами в исполнительном комитете столицы РТ.
Заказчиком, администратором защиты информации и оператором системы будет выступать Управление информационных технологий и связи исполкома Казани.
При этом функциональным заказчиком и администратором изменений ИС станет МБУ «Центр городской трансформации».
Контроль за исполнением постановления после его принятия предполагается возложить на руководителя аппарата исполкома города Булата Алеева.