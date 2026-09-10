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Общество 10 сентября 2026 11:18

На выборы депутатов Госдумы в РТ аккредитовано рекордное число журналистов

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На выборы депутатов Государственной Думы РФ, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, аккредитованы порядка 450 журналистов, это рекорд для избирательных кампаний в республике. Об этом журналистам сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Сегодня у нас заканчивается аккредитация СМИ на выборы депутатов Госдумы в сентябре. Уже получили аккредитацию порядка 450 журналистов и 87 средств массовой информации. Это рекорд, который говорит о высоком интересе к грядущей избирательной кампании», – рассказал он.

Кроме того, для выборов подготовлены порядка 14 тыс. наблюдателей, а также организована полная видеофиксация. Все эти меры направлены на обеспечение прозрачности процесса.

#выборы депутатов в госдуму #Андрей Кондратьев
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