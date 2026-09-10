Минздрав назвал районы Татарстана, жители которых чаще отказываются от соцпакета
В ряде районов Республики Татарстан доля отказников от соцпакета превышает общий показатель по региону. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.
В антирейтинг районов РТ, который она представила, вошли:
- Кукморский;
- Тетюшский;
- Спасский;
- Зеленодольский;
- Бугульминский;
- Бавлинский;
- Дрожжановский;
- Менделеевский;
- Арский;
- Агрызский.
Отказников в этих районах более 60%. Показатель по всей республике составляет 58,6%.