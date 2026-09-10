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Общество 10 сентября 2026 14:35

Минздрав назвал районы Татарстана, жители которых чаще отказываются от соцпакета

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В ряде районов Республики Татарстан доля отказников от соцпакета превышает общий показатель по региону. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

В антирейтинг районов РТ, который она представила, вошли:

  • Кукморский;
  • Тетюшский;
  • Спасский;
  • Зеленодольский;
  • Бугульминский;
  • Бавлинский;
  • Дрожжановский;
  • Менделеевский;
  • Арский;
  • Агрызский.

Отказников в этих районах более 60%. Показатель по всей республике составляет 58,6%.

#минздрав татарстана #отказ от соцпакета
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