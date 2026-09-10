Врачи РКБ спасли женщину от удаления пищевода после химического ожога

Врачи Республиканской Клинической Больницы Татарстана спасли пациентку с опасным сужением пищевода, случившимся из-за химического ожога. Ей предстояло удаление органа, сообщает пресс-служба клиники.

Женщина поступила в РКБ со стенозом пищевода – сужение произошло из-за химического ожога, который она получила, выпив неизвестную жидкость. Женщина не могла даже пить – вода не проходила через пищевод.

Тогда хирурги РКБ Татарстана установили женщине гастростому – искусственное отверстие в передней брюшной стенке, соединяющее его с желудком, чтобы она хоть как-то питалась. К тому моменту женщина весила всего 34 килограмма.

Хирургам предстояло удалить пищевод пациента, а затем сформировать новый из отдела кишки. По словам пациентки, она не оставляла попыток пробовать пить воду и в один из дней жидкость начала проходить через пищевод. Тогда заведующий отделением торакальной хирургии №2 Андрей Кукушкин вместе с эндоскопистами решили использовать последнюю попытку бужирования – восстановления проходимости пищевода, перед операцией.

Врачу-эндоскописту Роману Храмову удалось восстановить проходимость пищевода. Пациентка начала полноценно питаться, но ей предстоит повторить процедуру несколько раз, чтобы стенки органа окончательно зажили без сужения.