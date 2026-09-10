В Челнах поймали подростков, рисовавших нацистские символы на стенах домов

В Челнах поймали подростков, размещавших запрещенные символы.

Как сообщили в МВД по РТ, во время летних каникул было выявлено сразу несколько случаев, когда дети открыто размещали нацистскую символику. В одном случае 16-летний парень вместе с братьями из Москвы нарисовали свастику в подъезде своего дома, а также на стенах других домов и автобусной остановке.

Аналогичное нарушение совершили 14-летний подросток, учившийся в 9-м классе, и его 17-летний товарищ из техникума.

Еще в одном случае 15-летняя школьница опубликовала изображения нацистской символики и видео, оправдывающее «керченского стрелка», на своей странице в соцсетях.

Всех подростков, достигших 16-летнего возраста, оштрафовали. За тех, кто младше будут отвечать их родители.