Составлен антирейтинг фирм-нарушителей ПДД в Татарстане за восемь месяцев

Одна из проблем, которой в Татарстане уделяют особое внимание, – это лихачи на дорогах. Часть из них – водители различных организаций, игнорирующие правила дорожного движения. В распоряжении «Татар-информа» появился обновленный антирейтинг фирм – злостных нарушителей ПДД по итогам восьми месяцев этого года. Данные предоставлены Правительственной Комиссией Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения.

Абсолютным антилидером стала казанская компания ИТЦ «ТКС-ПОВОЛЖЬЕ», водители которой за восемь месяцев совершили 663 нарушения ПДД. Второе место заняла казанская «Лаборатория РТХ» с 571 нарушением. Замкнула тройку лидеров компания «СтройСтиль» из Набережных Челнов, работники которой совершили 531 нарушение.

В пятерку также вошли «АВП-Групп» из Елабужского района РТ и «Нефтестройэнерго» из Альметьевского района РТ с 525 и 507 нарушениями соответственно. Кроме того, в антирейтинг попали казанская компания «Профснаб» – 498 нарушений ПДД, челнинская фирма «РАЙЗ» с 482 нарушениями, а также «Детали Машин» из Набережных Челнов – 454 нарушения – и казанская «ПСО Казань» – 452 нарушения. Замыкает топ-10 компания «Рэлса» из Тукаевского района РТ, водители которой нарушили ПДД 398 раз.

Суммарное количество нарушений у десяти компаний за восемь месяцев превысило 5 тысяч случаев.

В Правительственной комиссии РТ руководителей организаций призвали усилить контроль за соблюдением ПДД их сотрудниками и регулярно проводить инструктажи. Игнорирование правил безопасности не просто влечет административную ответственность, но и напрямую угрожает жизни и здоровью людей.