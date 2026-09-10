Артига рассказал, что думает о ЦСКА перед игрой в восьмом туре РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

В субботу в рамках восьмого тура РПЛ казанский «Рубин» на выезде сразится с московским ЦСКА. А сегодня подопечные Франка Артиги провели открытую тренировку в столице Татарстана.



Перед ней испанец пообщался с журналистами:

«У ЦСКА фантастический состав. Можно выделить много игроков. Например, молодые и скоростные вингеры, два замечательных нападающих. В центре поля играет молодой игрок Кисляк, но при этом он является одним из лучших футболистов РПЛ на этой позиции. У ЦСКА суперкоманда. И что касается их старта в этом сезоне, то там больше было вопросов со стороны СМИ, нежели каких-то действительных проблем. Считаю, что они играют здорово и в настоящий момент находятся в топ-3», – сказал Артига.



Встреча ЦСКА и «Рубина» пройдет на «ВЭБ Арене» 12 сентября и начнется в 20:45.