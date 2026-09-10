Бизнесмена в РТ судят за попытку дать взятку следователю за невозбуждение дела

В Вахитовском районном суде Казани сегодня должны были начать рассматривать дело о покушении на дачу взятки в крупном размере. По версии следствия, предприниматель Равиль Гарипов пытался дать взятку должностным лицам ГСУ МВД по РТ, действовал он через посредника, которому передал 150 тыс. рублей. Предварительно, Гарипов пытался избежать уголовного дела за мошенничество.

Гарипов явился сегодня в суд самостоятельно, избранная ему мера пресечения не связана с заключением под стражу. Также в сегодняшнем процессе принял участие его адвокат Азат Усманов. Именно адвокат сегодня заявил ходатайство о рассмотрении дела в другом суде.

«Уважаемый суд, в момент передачи средств посредник находился в Лаишево. При этом местонахождение Гарипова в тот момент не было установлено. Средства были переведены Гариповым с карты сбербанка, отделение которого находится в Казани на Бутлерова. В связи с этим, прошу удовлетворить ходатайство и направить дело по подсудности в Лаишевский суд», – огласил ходатайство адвокат Усманов.

Судья взял паузу, чтобы изучить документы, а впоследствии и вовсе объявил перерыв до 14 сентября, для принятия решения по ходатайству стороны защиты.