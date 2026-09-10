В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

Участковые избирательные комиссии Татарстана с 10 сентября начали принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать вне помещения для голосования – на дому.

Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительной причине не способны самостоятельно прийти на избирательный участок. В их числе – состояние здоровья, инвалидность, а также необходимость ухода за другим человеком.

Передать заявление членам УИК можно до 15 сентября в рамках адресного информирования «ИнформУИК». До 16 сентября это можно сделать через федеральный портал «Госуслуги».

До 14:00 20 сентября заявление можно подать устно или письменно непосредственно в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Передать его также могут родственники, соседи или социальные работники.

В дни голосования – 18, 19 и 20 сентября – члены УИК придут к избирателям по указанному в заявлении адресу.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что голосование на дому является важной гарантией реализации избирательных прав граждан.

«Наша задача – сделать участие в выборах удобным для каждого избирателя, в том числе для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не может прийти на избирательный участок. Важно, чтобы граждане своевременно сообщили о такой необходимости», – отметил Андрей Кондратьев.