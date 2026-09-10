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Общество 10 сентября 2026 11:36

Певица Приходько объяснила, почему снова говорит на русском

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Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, почему вновь стала общаться преимущественно на русском языке. По ее словам, языковая тема на Украине превратилась в инструмент манипуляций, и она не намерена участвовать в этом противостоянии, сообщает «Комсомольская правда».

Победительница шоу «Фабрика звезд» отметила, что ей не нравится ситуация, когда ее пытаются изменить, сломать или заставить что-то делать. Она также призналась, что не понимает, кому и зачем должна что-то доказывать.

Ранее участница дуэта «Потап и Настя», певица Настя Каменских заявила, что после перехода на украинский язык у нее возникла киста и пропал голос.

#певица #русский язык
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