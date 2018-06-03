Нойштедтера шокировало непопадание в сборную России на ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Непопадание в сборную России на чемпионат мира по футболу шокировало защитника турецкого клуба «Фенербахче» и сборной РФ Романа Нойштедтера. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
«Конечно, я шокирован и разочарован. Я на сто процентов в форме и был готов выложиться по полной», — написал футболист.
Спортсмен пожелал команде успехов и отсутствия травм на тренировках и матчах.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два игрока «Рубина» вошли в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018.
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