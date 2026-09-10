Медведев: Потребности ВС РФ удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Потребности российской армии в живой силе полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, поэтому нет никакой необходимости в проведении мобилизации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».

«Они (вступающие в ряды Вооруженных сил РФ – прим. Т-и) – истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет», – подчеркнул лидер партии «Единая Россия».

Медведев также сослался на слова Верховного главнокомандующего – Президента РФ Владимира Путина о том, что слухи по поводу якобы планируемой осенней мобилизации не соответствуют действительности.

«Главная цель информационных атак слабеющих врагов, конечно, правящая партия и сам Президент. Они ничего не добьются. Зубы искрошат от злости в порошок, но ничего не смогут сделать», – поделился своим видением ситуации зампред Совбеза.