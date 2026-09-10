Незрячего татарстанца научили читать Коран и пользоваться смартфоном в «Ярдэме»

Незрячий житель Апастовского района Татарстана Ислам Закиров научился читать Коран на арабском языке по Брайлю, пользоваться смартфоном и компьютером, ориентироваться в незнакомых помещениях. Освоить нужные навыки ему помогли в учебно-реабилитационном центре при казанской мечети «Ярдэм».

Об этом Закиров сообщил сегодня обозревателю «Татар-информа» на техническом запуске инклюзивного центра «Ярдэм» в Казани. Мероприятие прошло с участием мэра города Ильсура Метшина.

«У меня с рождения ДЦП, я незрячий. Четыре года передвигаюсь на инвалидной коляске. Прохожу реабилитацию в „Ярдэме“ с 2023 года. Здесь оказывают всестороннюю помощь. Я научился использовать смартфон и компьютер в бытовых условиях, ориентироваться в зданиях и помещениях. В этом году при сопровождении „Ярдэма“ съездил в хадж, за всех помолился», – рассказал Закиров.

Молодой человек очень рад открытию в Казани Центра для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот центр на улице Серова не имеет аналогов в России, он способен принимать около 230 человек в день.

«Надеюсь, что меня пригласят на реабилитацию. Хотел бы посетить бассейн и массажный кабинет, позаниматься на тренажерах», – добавил Закиров.

Собеседнику «Татар-информа» сейчас 20 лет, в этом году он окончил Лаишевскую школу-интернат. В дальнейшем планирует поступить в медресе.