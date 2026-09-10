В Казани пройдет благотворительный турнир по паделу

Фото: minsport.tatarstan.ru

В конце сентября в столице Татарстана состоится турнир по паделу «PADEL & LAW CUP 2026». Соревнования пройдут в рамках V Казанского международного юридического форума (КМЮФ). Об этом сообщил исполнительный директор турнира Сергей Привалов.

«Мы считаем, что турнир очень интересен и важен для Казани, поскольку впервые на полях КМЮФа будут проходить не только панельные заседания в рамках закрытых юридических мероприятий, но и образуется дополнительный нетворкинг, где представители юридического, бизнес-сообщества встретятся и будут уже без галстуков общаться друг с другом» - рассказал Привалов.

На сам юридический форум в Казань приедут 2000 гостей из 30 стран мира и 50 городов нашей страны. Отметим, что во время проведения мероприятия будет установлен сбор средств для помощи подопечным фонда «Добрая Казань». Каждый желающий сможет перевести комфортную для него сумму по QR-коду. Собранные деньги пойдут на развитие инклюзивного спорта и предоставление специального оборудования детям с ограниченными возможностями.

Зарегистрироваться на турнир может любой желающий как в качестве участника, так и в качестве зрителя на сайте PADEL & LAW CUP 2026 . Так, за одну пару игрокам нужно будет заплатить 20 000 рублей (делегатам КМЮФа цена снижена до 18 тыс.), а если вы хотите просто прийти и посмотреть на торжество – вход будет стоить 5 000 рублей.

Турнир состоится в Казани 26 сентября в падел-центре «Padel Friends» по адресу пр. Альберта Камалеева, 27м.