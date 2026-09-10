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Общество 10 сентября 2026 16:12

Центр цифровой трансформации РТ закупит вычислительную систему с ускорителями ИИ

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Центр цифровой трансформации Республики Татарстан планирует почти за 110,2 млн рублей бюджетных средств закупить высокопроизводительную вычислительную платформу с использованием ускорителей искусственного интеллекта. Соответствующая информация появилась на сайте госзапкупок.

Из документации к тендеру следует, что система должна иметь не менее восьми графических ускорителей ИИ. При этом платформа «отсутствует в Реестре российской промышленной продукции», уточняется в описании объекта закупки.

Прием заявок завершится 18 сентября, поставщика определят 22 сентября. Система должна быть поставлена к 10 декабря текущего, 2026 года.

#цифровизация #нейросеть #госзакупка
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