Центр цифровой трансформации РТ закупит вычислительную систему с ускорителями ИИ

Центр цифровой трансформации Республики Татарстан планирует почти за 110,2 млн рублей бюджетных средств закупить высокопроизводительную вычислительную платформу с использованием ускорителей искусственного интеллекта. Соответствующая информация появилась на сайте госзапкупок.

Из документации к тендеру следует, что система должна иметь не менее восьми графических ускорителей ИИ. При этом платформа «отсутствует в Реестре российской промышленной продукции», уточняется в описании объекта закупки.

Прием заявок завершится 18 сентября, поставщика определят 22 сентября. Система должна быть поставлена к 10 декабря текущего, 2026 года.