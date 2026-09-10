В Татарстан придет небольшое потепление, вскоре возобновятся дожди

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане ожидается небольшое повышение температурного фона, при этом вскоре на территории республики возобновятся дожди. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Сегодня, 10 сентября, с отходом циклона в сторону Нижнего Поволжья небольшие дожди сохранились лишь на крайнем востоке региона. Завтра, 11 сентября, благодаря влиянию гребня антициклона существенных осадков не ожидается. Вместе с тем в ночные и утренние часы местами опустится туман.

Ночь на пятницу выдастся еще более холодной, чем прежде: столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов выше нуля. Однако днем воздух в Татарстане прогреется до 18–23 градусов тепла.

Но уже в субботу, 12 сентября, республика окажется во власти атмосферного фронта северо-западного циклона. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди. Ночь окажется заметно более теплой – от +7 до +12 градусов, тогда как день – немного более прохладным, от +15 до +20 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, в тылу циклона местами по региону вероятны небольшие дожди. В темное время суток температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, в светлое – те же +15, +20 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 14 сентября, в отдельных районах Татарстана также прогнозируются небольшие дожди. Напротив, во вторник, 15 сентября, вероятность осадков невелика. Дневной температурный фон в начале следующей недели будет составлять от 17 до 22 градусов тепла.