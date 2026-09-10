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«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», следует из данных электронной базы Роспатента.

Под этим обозначением компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво. Кроме того, перечень товаров и услуг включает рекламную деятельность, производство фильмов и шоу-программ.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана «АвтоВАЗом» 17 февраля 2026 года.

Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олегу Груненкову. Она стала интернет-мемом после интервью, в котором топ-менеджер таким образом ответил на вопрос о возможности выпуска компанией автомобилей, аналогичных BMW.

«АвтоВАЗ» является крупнейшим российским производителем легковых автомобилей. Компания располагает производственными площадками в Тольятти и Ижевске. С сентября 2025 года сборка автомобилей Lada Iskra также ведется на «Автозаводе Санкт-Петербург». В настоящее время модельный ряд Lada включает семь семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.