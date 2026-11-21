Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп впервые в истории встретились и поговорили втроем, автокредиты ставят рекорды, а депутаты Госсовета РТ приняли бюджет на три года. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Путин, Си и Трамп: историческая встреча и изоляция Европы от геополитики

19 ноября 2026 года на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне прошла первая в истории встреча лидеров трех стран – Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась около полутора часов.

Стороны приняли декларацию о мире. Главное в ней:

Россия, Китай и США выражают приверженность реформированию ООН, чтобы эта организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности;

три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок;

принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение. Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями;

в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Первая в истории встреча лидеров трех стран – Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа – на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне Фото: kremlin.ru

Между тем открытая для СМИ часть переговоров продлилась чуть более десяти минут, каждый лидер выступил с обращением.

Путин, поблагодарив Си Цзиньпина за организацию встречи, напомнил, что Россия, США и Китай – постоянные члены Совета Безопасности ООН и страны‑победительницы во Второй мировой войне, стоявшие у истоков ООН. Он предложил обсудить вопросы регулирования региональных конфликтов, продовольственной и энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом и транснациональной преступностью.

Си Цзиньпин назвал встречу «рубежным событием», охарактеризовал мир как «глобальную деревню» и заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, а ядерное оружие нужно полностью запретить и уничтожить. По его словам, «когда крупные державы в согласии – в мире мир, когда конфликтуют – хаос».

Трамп заявил, что лидеры «творят историю», призвал объединить усилия по нераспространению ядерного оружия и сообщил, что США не допустят его появления у Ирана. Он также раскритиковал Международный уголовный суд, который, по его мнению, «вышел из‑под контроля», и предложил обсудить защиту суверенитета стран от «неуправляемых глобалистских организаций».

Перед трехсторонним саммитом Путин и Трамп встретились наедине – разговор занял около 35–40 минут. По словам президента США, украинский конфликт стал главной темой этой встречи. Российский лидер подтвердил, что тема подробно обсуждалась по инициативе американской стороны, а накануне он сам поднимал ее в двухчасовых переговорах с Си Цзиньпином.

В чем значение трехсторонней встречи, были ли на ней прорывные решения, как относиться к сравнениям со знаменитыми переговорами в Ялте в феврале 1945 года и можно ли считать происходящее изоляцией стран Евросоюза в геополитике – на эти и другие вопросы ответили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, известный блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Октябрь-ноябрь и в целом конец года – более-менее «продажный» период, а вот январь-февраль окажутся провальными Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Антирекорды автокредитов: средний чек вырос до 1,75 млн рублей: авто – не средство передвижения, а роскошь?

В октябре средняя сумма кредита на новый автомобиль выросла на 15% – с 1,52 до 1,75 млн рублей. Это максимальный показатель с начала 2025 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

По данным ОКБ, в октябре 2026 года банки выдали 113,71 тыс. автокредитов (+1% к сентябрю), объем выдач достиг рекордных с начала года 190,40 млрд рублей (+6% за месяц). Средний срок кредита на новое авто сократился с 67 до 65 месяцев. Доля кредитов на новые машины составила 67% от общего количества автокредитов и 70% от их объема. В сегменте подержанных авто средний чек незначительно снизился – с 1,536 до 1,518 млн рублей, а средний срок не изменился.

Эксперты отмечают, что рост средней суммы кредита связан с подорожанием автомобилей и изменением структуры спроса. В сегменте новых авто рост связан, кроме того, с приостановкой льготного автокредитования. Лимиты на 2026 год исчерпаны в третьем квартале.

Октябрь-ноябрь и в целом конец года – более-менее «продажный» период, а вот январь-февраль окажутся провальными. Утильсбор подорожает, соответственно, подорожают машины и кредиты на них.

Есть ли вообще предел роста цен на авто России? Когда и что поменяется в этой области – обсудили участники видеоподкаста.

В 2027 году доходы РТ составят 603,6 млрд рублей, расходы – 612,1 млрд. Дефицит бюджета, таким образом, запланирован на уровне 8,5 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бюджет Татарстана принят: 20,7 млрд дополнительно на социальную сферу

Госсовет Татарстана принял во втором и третьем чтениях закон о бюджете республики на 2027 год и плановый период до 2029 года. Депутаты рассмотрели 354 поправки, в том числе о распределении дополнительных федеральных средств. В 2027 году на социальную сферу дополнительно выделят 20,7 млрд рублей. Из них 8,4 млрд рублей будут направлены на образование, 5,8 млрд – на здравоохранение, 5,7 млрд – на социальную политику и 600 млн – на культуру.

Ко второму чтению был уточнен объем федеральных средств, которые Татарстан получит на различные цели. В 2027 году он составит 43,6 млрд рублей, в 2028 году – 42,8 млрд, в 2029 году – 42,5 млрд. Деньги распределены по 112 статьям расходов. С учетом поправок изменились и основные показатели бюджета республики на ближайшие три года.

В 2027 году доходы РТ составят 603,6 млрд рублей, расходы – 612,1 млрд. Дефицит бюджета, таким образом, запланирован на уровне 8,5 млрд рублей. В 2028 году доходы вырастут до 627,2 млрд, расходы – до 636,5 млрд, дефицит составит 9,4 млрд рублей. В 2029 году республика рассчитывает получить 652,5 млрд рублей, потратить – 656 млрд. Дефицит сократится до 3,5 млрд рублей.

Главное из особенностей трехлетнего бюджета Татарстана выделили участники «Акцентов недели».