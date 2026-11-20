Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководителем исполкома Татарстанского отделения «Единой России» переизбран Марат Самигуллин. Его кандидатуру единогласно поддержали на XL Конференции регионального отделения партии в Казани.

На конференции были избраны члены регионального политического совета татарстанского отделения партии – 51 человек, в том числе члены президиума – 15 человек.

В свою очередь президиум политсовета избирал пятерых заместителей секретаря реготделения «Единой России». Ими стали зампредседателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова (по агитационно-пропагандистской и проектной работе), глава Татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, депутат Госсовета Геннадий Глушков (по социально-экономическому мониторингу и материально-техническому обеспечению деятельности структурных подразделений партии), зампредседателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов (по работе с депутатами и депутатскими объединениями «Единой России», организации и подготовке избирательных кампаний), руководитель Штаба общественной приемной «Единой России» в РТ Камиль Садриев (руководство общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева) и руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин (по организационно-партийной работе).

Секретарем Татарстанского отделения «Единой России» сроком на пять лет избран Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.