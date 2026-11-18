Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме 18 ноября состоялась пятая отправка призывников в рамках осенней призывной кампании 2026 года. На военную службу отправились 17 молодых людей. Трое из них прошли подготовку в автошколах ДОСААФ и получили военно-учетную специальность водителя автомобиля категории С.

Среди новобранцев – выпускник медицинского училища, получивший специальность медбрата. Еще двое бугульминцев отобраны для службы в пограничных войсках ФСБ России. Они будут охранять дальневосточную границу.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Проводить призывников пришли представители духовенства – отец Евгений и Баязит хазрат, представители ветеранских и общественных организаций, директор Бугульминской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина Александр Крайнов, учащиеся школы и юнармейцы.

Военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов провел с новобранцами инструктаж. Он напомнил, что срок службы составит один год и будет исчисляться с даты убытия из Казани. Также военком подчеркнул, что военнослужащих по призыву не направляют для участия в специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка запланирована на 24 ноября. Она станет самой массовой в ходе осенней кампании: на службу планируют отправить 26 бугульминцев.

В этот же день из Бугульмы на комплектование воинской части Южного военного округа убыл житель Пермского края. После подготовки и боевого слаживания он примет участие в специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Осенний призыв 2026 года проходит в соответствии с указом Президента России Владимира Путина от 29 декабря 2025 года. Документ предусматривает призыв на военную службу в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. В этом году планируется призвать 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет. При этом отправка новобранцев к местам службы, как и прежде, проводится дважды в год – весной и осенью.

Фото предоставлено Светланой Андреевой