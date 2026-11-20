Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В первой школе Актаныша состоялась встреча учеников с ветеранами организации «Боевое братство» («Хәрби туганлык») из города Дюртюли Республики Башкортостан. Раиль Фаезов и Рафаэль Гиззатуллин рассказали школьникам о военной службе, боевом опыте, долге перед Родиной и ценности мирной жизни.

Гости привезли с собой образцы оружия из разных военных кампаний и зоны специальной военной операции, бронежилеты и другие предметы военного снаряжения. У каждого экспоната своя история. Особое внимание школьников привлекли вещи, которые, по словам Раиля Фаезова, спасли ему жизнь.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Фаезов участвовал в боевых действиях в Чечне в 1995–1996 годах. Позже служил в следственном изоляторе Дюртюли. Когда началась специальная военная операция, он решил отправиться на передовую.

«Когда началась специальная военная операция, я не находил себе места. Мысль „Как же так – наши ребята на передовой, а я здесь?“ не давала покоя. В 2023 году, заключив краткосрочный контракт на шесть месяцев, я участвовал в специальной военной операции в Донецкой Народной Республике. В сентябре того же года вернулся раненым», – рассказал ветеран.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня он вместе с товарищами по «Боевому братству» занимается патриотическим воспитанием молодежи, посещает школы и делится с учениками личным опытом.

«Когда мы учились в школе, к нам на встречи приходили ветераны Великой Отечественной войны, затем ветераны афганской войны. Мы слушали их рассказы с большим интересом. Мы мечтали быть такими же, как эти дяди, – смелыми, мужественными. Теперь мы сами стараемся передать молодому поколению то, что видели и пережили, научить детей любить нашу Родину, быть готовыми ее защищать», – поделился Раиль Фаезов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Второй гость, заместитель руководителя Дюртюлинского отделения «Боевого братства» Рафаэль Гиззатуллин, также рассказал о своей службе. Он – ветеран второй чеченской кампании. В 2011 году в составе специального отряда «Смерч» служил на Северном Кавказе. По его словам, бойцы участвовали в охране общественного порядка, помогали местным жителям и сотрудникам, сопровождали колонны.

По профессии Гиззатуллин старший инструктор-кинолог, сейчас продолжает работать в Федеральной службе исполнения наказаний. Вместе с коллегами он собирает экспонаты, связанные с военными кампаниями, и показывает их школьникам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Урок мужества посетили ученики шестых, седьмых, девятых и десятых классов. Как отметил директор школы Алберт Мансуров, такие встречи помогают детям лучше понять историю и осознать ценность мирной жизни.

«Их рассказы очень важны для детей. Такие встречи помогают глубже осознать ценность мирной жизни. И мы, и ученики хотим, чтобы сегодняшний день был мирным, чтобы в нашей стране быстрее установился мир», – сказал директор.

После выступлений школьники задавали гостям вопросы, рассматривали привезенные экспонаты и слушали личные воспоминания ветеранов. Общение с людьми, которые сами участвовали в боевых действиях, позволило ребятам узнать о событиях не только из учебников, но и из первых уст.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой