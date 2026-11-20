Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой промышленного технопарка «Авиатор» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На территории площадью 2,5 га расположены 18 корпусов. Сейчас в технопарке работают семь резидентов, специализирующихся на электронике, приборостроении и выпуске технологической продукции.

Минниханов осмотрел образцы изделий компаний-резидентов, в том числе оборудования для мониторинга транспорта, светодиодной техники, углепластиковых конструкций и электронных устройств для климатических систем.

Также Раис Татарстана посетил производственную площадку ООО «Техавтоматика», где выпускают контрольно-измерительное оборудование, в том числе метеорологические приборы и газоанализаторы. Ему представили производственные процессы, рассказали о подготовке изделий к выпуску и использовании отечественных компонентов.