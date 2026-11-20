Министерство энергетики РФ подготовило все необходимые документы для возможного возобновления экспорта авиационного керосина, сейчас вопрос рассматривают в Правительстве страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вопрос о возможности поставок авиакеросина на экспорт находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Минэнерго России подготовлены необходимые документы», – заявили в пресс-службе, но не уточнили, какое именно решение предполагается принять.

В ведомстве уточнили, что продление или непродление эмбарго будет зависеть от топливного баланса внутри страны. Поставки за рубеж авиационного керосина запрещены с 1 июня, ограничение действует до 30 ноября.

Ранее курирующий транспортную отрасль вице-премьер РФ Андрей Никитин заявил в кулуарах форума «Транспорт России», что ситуация с обеспечением топливом авиакомпаний в стране «рабочая» и «нормальная», но решение о продлении запрета на экспорт принимает именно Минэнерго.

Вице-премьер при этом не стал ни подтверждать, ни опровергать необходимость продления запрета на экспорт авиакеросина. «Это не наша компетенция, но мы внимательно следим за остатками, авиакомпании информируют Минтранс, Минтранс информирует Минэнерго, и они считают баланс», – объяснил он механизм формирования ведомственной оценки ситуации.