Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Марсель Шайдуллин осмотрел объекты городской инфраструктуры Лениногорска, которые модернизируются в рамках народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Депутата сопровождал глава Лениногорского района и секретарь местного отделения «ЕР» Марат Гирфанов. Они осмотрели строительные площадки, новый бассейн, побывали в Центре культурного развития «Космос» и парке «Малыш».

По программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в центре Лениногорска продолжается обустройство детского парка «Малыш», который должен связать «Космос», Дом детского творчества, здание администрации и школу №6. Проект нацелен на создание безопасного и увлекательного пространства для детей всех возрастов. Тут установят безопасные горки, качели, лабиринты и спортивные комплексы, а также зоны для активных игр и творчества. Объем финансирования составляет 120 млн рублей.

Центр культурного развития «Космос» расположится в бывшем здании кинотеатра 1984 года постройки. Здесь откроют многофункциональный зал для концертов, лекций, кинопоказов и вечеринок, творческие пространства, киберспортивную арену, кафетерий и библиотеку.

Помимо прочего, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» продолжается строительство нового модульного бассейна на улице Чайковского, рядом со школой №4. Общая сумма финансирования – 418 млн рублей, 300 млн из которых выделяет федеральный бюджет, а оставшиеся 118 млн – бюджет республиканский.

Марсель Шайдуллин оценил состояние объектов и обратил внимание на их значение для жителей – от создания современной спортивной и культурной инфраструктуры до благоустройства общественных пространств.

В Лениногорске завершился второй этап масштабной реконструкции водовода. Работы по его обновлению стартовали в 2025 году по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сети водоснабжения общей протяженностью более 30 километров были построены более 30 лет назад, за время эксплуатации ее износ достиг 85%. В прошлом, 2025 году строители обновили 7,5 километра сетей, в этом – 8,2 километра. На работы было выделено свыше 319 млн рублей. Ремонт оставшегося участка планируется завершить в следующем, 2027 году.

Обеспечение жителей качественной питьевой водой – одно из направлений народной программы «Единой России». Благодаря модернизации водовода 68 тысю жителей Лениногорска и восьми сельских поселений района получат доступ к хозяйственно-питьевой воде и противопожарному водоснабжению.

Масштабное развитие городской инфраструктуры, ЖКХ и благоустройство территорий входит в народную программу «Единой России». Партия предлагает инструменты поддержки малых городов, развивает инфраструктуру в них, благоустраивает общественные пространства, добавили в пресс-службе.