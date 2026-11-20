Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоялось торжественное открытие передвижной девятой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения». Она продлится до 13 декабря.

«Традиционно наш проект „Красные ворота“ завершается в Казани. У нас был долгий путь: Москва, Саратов, Тольятти, Саранск, Казань», – заметила на открытии заключительной выставки проекта «Красные ворота» исполняющая обязанности председателя Поволжского отделения Российской академии художеств Светлана Кузнецова.

Руководитель и кураторская группа проекта приняли более 8000 заявок. Экспертный совет отобрал свыше 500 произведений разных жанров в арт-энциклопедию. На экспозиции в Казани представлено около 100 работ участников.

В 2026 году на конкурсной основе были приняты произведения на десять актуальных тем-объектов из восьмого блока «Списка Коменского»: «Черное и белое», «Медицина», «Пирамида», «Свет и тень», «Яйцо», «Лабиринт», «Центр и периферия», «Знаки», «Горизонт и перспектива», «Звезда».

В Казани были названы следующие десять тем, которым будут посвящать свои работы участники биеннале «Красные ворота» через два года. Это темы:

«Метаморфозы»;

«Реальность и виртуальность»;

«Хаос»;

«Система и порядок»;

«Меры и весы»;

«Утопия»;

«Вечность и бесконечность»;

«Цитата»;

«Парадоксы»;

«Прошлое, настоящее и будущее».

Масштабный исследовательский проект «Красные ворота / Против течения» с 2014 года концептуально связан с педагогическим наследием гуманиста XVII века Яна Амоса Коменского. В соответствии с концепцией он проводится с периодичностью один раз в два года и предусматривает раскрытие и отражение средствами изобразительного искусства 100 фундаментальных и актуальных для первой половины ХХI века тем-объектов. Их перечень составляется руководителем проекта и группой специалистов.

«Этот проект очень важен для современного российского искусства. Культура народа – олицетворение его суверенитета. Если она находится на высоком уровне, то страна имеет свой суверенитет. Владимир Путин объявил, что мир многополярен, и мы являемся одним из его полюсов. И этот полюс должен иметь свою культуру», – заявил народный художник РФ, член президиума РАХ Евгений Ромашко.

В этом году проект посвящен памяти руководителя и автора проекта Константина Худякова, который умер этим летом от онкологического заболевания легких.