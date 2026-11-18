Фото предоставлено организаторами мероприятия

Координатор Молодежки Народного фронта Татарстана Николай Васильев провел лекцию по цифровой грамотности для студентов Казанского техникума железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Участникам встречи рассказали о распространенных схемах интернет-мошенничества, угрозах в сети и способах защиты персональных данных. Также студентам объяснили, как безопасно пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Отдельно Николай Васильев представил проект «Кибердружина». Студенты узнали о его работе по выявлению фейковой информации и противоправного контента, а также о возможности присоединиться к сообществу.

Встреча прошла в формате открытого диалога: студенты задавали вопросы и обсуждали ситуации, с которыми сталкиваются в интернете.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Мероприятие стало частью системной работы Молодежки Народного фронта Республики Татарстан по повышению цифровой грамотности молодежи и профилактике киберпреступности.