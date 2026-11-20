Казанцы вели 2:0, но уступили «Спартаку» по буллитам — и это уже третье поражение кряду. Пять бросков в створ за второй период, и слова тренера «пока усиления нет» складываются в один и тот же вопрос: хватит ли Дадонова и Галимова, чтобы «Ак Барс» перестал проигрывать, ведя в счете? Разбираемся в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Сафонов открыл счет, Лямкин добавил, но дальше все пошло не по плану

Перед матчем со «Спартаком» тренерский штаб «Ак Барса» пошел на изменения в составе. Без Александра Хмелевского в тройке с Кириллом Семеновым и Семеном Тереховым вышел Алексей Пустозеров, который до этого отличался в игре с «Динамо». В четвертое звено добавили Дениса Комкова, в обороне снова соединили Никиту Лямкина и Митчелла Миллера, а в воротах, как и в предыдущей встрече, появился Максим Арефьев.

Начало получилось обоюдоострым: у «Спартака» с хорошей позиции бросал Даниил Гутик, а у Казани Григорий Денисенко пытался обострить игру на пятаке. Гости поначалу выглядели активнее за счет движения: Илья Котляров проходил к воротам, Джозеф Кин получал комфортные условия для броска. Однако первый же сбой москвичей в обороне обернулся голом. Простой выброс «Ак Барса» из зоны превратился в выход Ильи Сафонова один на один, и форвард уверенно открыл счет.

Для Сафонова этот гол стал первым после возвращения в Казань. Хозяева быстро добавили: Семенов нестандартным пасом за спину вывел на бросок Лямкина, и защитник точно попал верхом. Имея перевес в две шайбы, «Ак Барс» усилил давление и едва не оформил третий гол — Дмитрию Кателевскому в последний момент помешали замкнуть передачу вдоль ворот.

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

«Первый гол, конечно, приятно, но сейчас важнее всего командные очки. Низко мы находимся, надо найти свою игру, качество и побеждать», — сказал форвард.

Пять бросков в створ за второй период: как «Ак Барс» растерял преимущество

После перерыва москвичи стали больше контролировать шайбу в чужой зоне, но долго не могли извлечь из этого выгоду. Помогло большинство: «Ак Барс» схлопотал две минуты за нарушение численного состава, и «Спартаку» хватило всего четырех секунд — Герман Рубцов подставил клюшку под дальний бросок Кина.

Почти сразу гости могли сравнять в равных составах: Котляров после выхода «два в один» попал в штангу, а добивание ликвидировал Арефьев, уже лежа на льду. В эпизоде с броском Кристиана Яроша казанский вратарь уже не спас бы, но на помощь пришли видеотренеры — запрос на «вне игры» оказался правильным, и гол отменили.

«Ак Барсу» во втором периоде пришлось очень тяжело: команда почти не выбиралась в атаку и порой была вынуждена просто пробрасываться. «Спартак» объективно наиграл на гол и все же добился своего — Иван Рябов в борьбе с защитником изловчился попасть по летящей шайбе. Большинство хозяев позволило им подержать шайбу, но по-настоящему опасных моментов за две минуты не возникло. Красноречивее всего преимущество гостей отразила статистика бросков во втором отрезке — 15:5 в пользу москвичей.

Во втором периоде «Спартак» был быстрее и активно действовал в зоне казанцев, тогда как хозяева допускали ошибки у своих ворот. Команде явно не хватает надежности в обороне: если в победных матчах против «Торпедо» и «Салавата Юлаева» «Ак Барс» хорошо работал в средней зоне, благодаря чему выходил из нее и контролировал ход встреч, то сейчас долгая игра у своих ворот выходит боком.

Игра идет, но к середине или концу отрезка общая картина размывается — казанцы проводят слишком много времени в своей зоне, что напрямую сказывается на качестве принимаемых решений. «Ак Барс» не может одержать победу в третьем периоде на протяжении 9 матчей. Последний раз казанцы одерживали победу в третьем периоде 25 октября в матче против уфимцев.

Сафонов забил, но гол отменили, а Исхаков опять дожал Казань в буллитах

В третьем периоде «Ак Барсу» потребовалось больше пяти минут, чтобы всерьез побеспокоить Артема Загидулина. Отрезок активности хозяев запустил бросок Дениса Комкова: казанцы заработали большинство, но реализовали его слабо — на расстановку в зоне ушло около минуты. На последней минуте Сафонов забил, казалось бы, победный гол, однако после видеопросмотра шайбу отменили, а форварду выписали четырехминутный штраф —зафиксировали нарушение правил.

В овертайме «Ак Барс» отбился в меньшинстве и довел дело до серии бросков, где решающую попытку реализовал новичок «Спартака» Руслан Исхаков. Выступая за «Металлург», 10 сентября Исхаков также реализовал победный буллит в матче с казанским «Ак Барсом» — тогда его команда выиграла со счетом 3:2.

После матча капитан «Ак Барса» Альберт Яруллин отметил, что в первом и третьем периодах команда действовала нормально и выстояла в обороне, а во втором произошел резкий спад — по его описанию, игроки словно потеряли энергию и начали ошибаться. Статистика это подтверждает: за второй период казанцы нанесли всего пять бросков в створ.

Альберт Яруллин Фото: ak-bars.ru

Главный тренер Анвар Гатиятулин, в свою очередь, говорил, что исход решили отдельные эпизоды в ключевые моменты, и подчеркивал: несмотря на поражение, характер у команды есть. При этом тренер признавал, что клубу не хватает ресурса и сбалансированности в звеньях, а проблемы в обороне вынуждают слишком много времени проводить в своей зоне.

«Наверное, есть другое решение. Нам, наверное, не хватает в идеале двух защитников с набором этих качеств. Мы обсуждаем этот момент с генеральным менеджером, но пока усиления нет», – сказал наставник казанцев.

Никита Лямкин Фото: ak-bars.ru

На общем фоне затихают и лидеры команды: показатель полезности Альберта Яруллина сейчас составляет «–4», а у Никиты Лямкина и вовсе «–11». Новичок Евгений Дадонов и Артем Галимов после травмы должны усилить атаку «Ак Барса» уже в декабре. Но поменяют ли они всю игру команды — или Казань так и будет терять преимущество из-за провалов в своей зоне и пяти бросков в створ за период? Вопрос открытый.

Турнирная ситуация у «Ак Барса» остается непростой: команда проиграла три матча подряд и продолжает находиться вне зоны плей-офф. «Ак Барс» отправляется на выезд: первым соперником станет «Авангард», который примет казанцев 22 ноября в 14:00 по мск.