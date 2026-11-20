«Татар-информ» при поддержке Дома Дружбы народов Татарстана запускает народное голосование конкурса видеороликов народной песни и танца «Хоровод культур», приуроченного ко Дню народного единства. Из 65 заявок экспертный состав отобрал десятку лучших, и теперь слово за читателями.





Фото: © «Татар-информ»

«Хоровод культур»

В Татарстане живут представители более 170 национальностей. Мы задумали конкурс «Хоровод культур», чтобы познакомить жителей республики с песнями, танцами и традициями разных народов, а также поддержать тех, кто сохраняет и передает их из поколения в поколение.

Через «ВКонтакте» на конкурс поступило 65 видеороликов со всей республики. Свои работы прислали как опытные народные хоры и фольклорные ансамбли с многолетней историей, так и молодые дуэты, воспитанники воскресных школ и самодеятельные танцевальные коллективы.

Одни участники исполняли старинные народные песни без музыкального сопровождения, другие удивляли необычными аранжировками, сложными танцами и яркими костюмами. Из 65 работ жюри выбрало десять лучших, которые мы представляем на суд читателей.

Напомним, что всего будет три номинации:

«Лучший видеоролик с народным танцем»;

«Лучший видеоролик с народной песней»;

«Симпатия редакции» – оценивает экспертное жюри «Татар-информа».

Народное голосование на сайте «Татар-информа» продлится до 30 ноября.

1. Хореографический коллектив «Раушан» (Черемшанский район)

Энергичный грузинский танец от коллектива из Черемшанского района под руководством Р. С. Шакировой принес в конкурс кавказский темперамент и яркий сценический драйв.

2. Вокальный казачий ансамбль СКО «Станица Алексеевская» имени Билярского конного полка «Закамская засека» (Алексеевский район)

Казачья песенная традиция в исполнении ансамбля из Алексеевского района под руководством Валерия Илюшина звучит а капелла – выразительно, слаженно и с настоящим казачьим характером.

3. Марийский фольклорный ансамбль «Лай мардеж» (г. Казань)

Казанский коллектив (МОО «НКА марийцев г. Казани», руководитель А. В. Славин) представляет марийские такмаки – живые народные напевы с характером, юмором и солнечной фольклорной энергией.

4. Народный хор «Ветеран» (Нурлатский район, г. Нурлат)

Коллектив КДЦ «Грани» из Нурлата под руководством Олеси Илифановой задорно, широко и с настоящей удалью исполняет русскую народную песню «Молодая молода».

5. Дуэт «Две Софии» (г. Казань)

Казанский дуэт под руководством Резеды Валеевой и Лии Магнавеевой обращается к татарской народной песне «Ак калфак», представляя знакомую мелодию в уникальной авторской аранжировке.

6. Фольклорно-инструментальный ансамбль «Ятаган» (Арский район, г. Арск)

Ансамбль «Ятаган» из Арска под руководством И. И. Яппарова исполняет татарскую песню «Заман», соединяя национальный колорит и музыкальную выразительность.

7. Самодеятельный танцевальный коллектив «Престиж» (Лаишевский район, г. Лаишево)

Танцоры из Лаишево под руководством Т. Г. Агеевой раскрывают татарскую хореографическую культуру в лирическом танце «Белые цветы» («Ак чәчәкләр»).

8. Туркменская народная песня в исполнении Хесел Гарлыевой (г. Казань)

Туркменская народная песня рассказывает о глубоком чувстве юноши к девушке с легким платочком – яглыком, который до свадьбы символизирует ее свободу и недосягаемую дистанцию, а во время сватовства становится знаком статуса невесты.

9. Ансамбль «Асамат кепере» (г. Казань)

Коллектив юных девушек чувашского отделения казанской «Многонациональной воскресной школы» под руководством Сильвии Чаркиной исполняет песню «Таван Сершыв» («Родина моя») на родном языке.

10. Образцовый театр танца «Везунчик», группа «Везучий случай» (Высокогорский район)

Юные артисты из Высокогорского района под руководством Альбины Нурбаковой представляют номер «Деревенская заря», опираясь на традиции русской культуры и живую сценическую подачу.