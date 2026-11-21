Фото: © Сюмбель Таишева

В Москве, в Арт-Кластере Андрея Тыртышникова, доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ и научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев прочитал лекцию «Астрономические объекты ЮНЕСКО в Казани».

Исследователь рассказал об истории обсерватории от создания кафедры астрономии и городской обсерватории 1837 года до обсерватории имени Энгельгардта, о лунных кратерах, названных в честь ученых Казанской школы, внесших вклад в изучение космоса, о планетарии, носящем имя космонавта Алексея Леонова.

На лекции обсуждали почему на Земле через 10–15 лет дефицитом станут редкоземельные металлы, используемые для производства современной техники. Ученого также расспрашивали о предстоящих возможных экспедициях на Луну и новых исследованиях Галактики.

Фото: © Сюмбель Таишева

Благодаря усилиям первого Президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева Татарстан стал единственным регионом России, на территории которого расположено сразу четыре из 33 имеющихся в стране объектов Всемирного наследия. Три года назад Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта и Казанская городская астрономическая обсерватория стали первыми в России астрономическими объектами ЮНЕСКО.

Первая кафедра астрономии в Казанском университете была основана в марте 1810 года. Строительство здания обсерватории, находящегося на территории вуза, началось в 1833 году под руководством ректора – великого математика Николая Ивановича Лобачевского.

Основанием для строительства новой научной астрономической базы в 25 километрах от Казани стало появление инструментов, подаренных известным астрономом и общественным деятелем Василием Павловичем Энгельгардтом. Он долгие годы дружил с директором Казанской обсерватории Дмитрием Ивановичем Дубяго, который в 1899 году был назначен ректором университета и стал третьим ректором-астрономом.

Фото: © Сюмбель Таишева

Работа о включении астрономических объектов в охраняемый список была начата татарстанскими учеными в 2009 году. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев ознакомились с этим уникальным ансамблем исторических зданий и оборудованием во время визита в 2017 году.

Решение о включении в список ЮНЕСКО было принято 18 сентября 2023 года на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде. Статус получили сразу два объекта в составе единой номинации «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета

Сюмбель Таишева