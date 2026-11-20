Фото: пресс-служба КФУ

Сегодня в Музее Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета открылась выставка «Почему я человек». Автор экспозиции, которая ранее была представлена в Москве, Ижевске, Ханты-Мансийске и Заречном Пензенской области, – куратор музейных проектов и эксперт в области культурного наследия Надежда Пантюлина, сообщает пресс-служба КФУ.

Организовал передвижную выставку Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Участие в ее создании приняли и другие институции – Институт этнологии и антропологии имени Н. И. Миклухо-Маклая РАН, НИИ и Музей антропологии имени Д. Н. Анучина, кафедра антропологии МГУ и ряд других. Непосредственные решения по организации пространства выставки принимали архитекторы Надежда Корбут и Кирилл Асс.

Выступая на церемонии открытия, автор концепции выставки объяснила ее смысл. Посетители, в процессе осмотра экспозиции приобретая чувственный, интеллектуальный и телесный опыт, выстраивают связи с увиденными формами и исследуют самих себя.

«Я предлагаю смотреть не на ценность отдельных предметов и даже не на связность, целостность, а с помощью них почувствовать собственную ценность. Вот такой исследовательский вопрос выставки – предложить вам, пришедшим, уловить и почувствовать собственную значимость», – подчеркнула Надежда Пантюлина.

В фокусе внимания выставки – человек как биологический вид, член социума и личность. Отсутствие стандартного этикетажа, объясняющего представленные артефакты, позволяет любому пришедшему соотнести заинтересовавший экспонат с собственным опытом.

Экспозиция включает девять так называемых шагов-смыслов: «Мир», «Среда», «Границы», «Индивидуальность», «Связи», «Ценность», «Безопасность», «Понимание», «Будущее». Каждый из них составлен из разных предметов и дополнен текстами.

Среди представленных предметов присутствуют как обычные (к примеру, ткань, ключи, зеркало, книги, веретена и другое), так и выбивающиеся из повседневности (например, научная реконструкция древних дицинодонтов – близких к еще не появившимся тогда млекопитающим растительноядных животных пермского периода).

Помимо прочего, выставка включает кураторскую экскурсию и медиации, проводимые представителями Казанского университета. Посетить ее в столице Татарстана можно будет до 9 февраля 2027 года.