Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась персональная камерная выставка председателя Творческого союза художников России в Республике Татарстан Ильгизара Самакаева.

«В наших залах, „Хазинэ“ и ГСИ, хочется показать всех художников, но так вышло, что наш уважаемый художник – „скорпион“ (то есть родился под зодиакальным знаком Скорпиона, в период с 23 октября по 21 ноября, а именно 20 ноября – прим. Т-и). У него в мастерской действительно россыпь произведений, которых мы ни разу не видели», – рассказала на открытии выставки почетный член Российской академии художеств (РАХ), экс-директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

В экспозиции представлено около 30 работ, которые были созданы в разное время с начала 1980-х годов. Таким образом, они охватывают почти весь творческий путь художника. Замысел выставки родился из случайного обнаружения ранних пейзажей, вслед за которыми в мастерской находились все больше и больше картин, которые заслуживали увидеть наконец свет.

«Настоящий художник отличается от других тем, что у него всегда в глазах горит огонь любви к искусству», – поделился наблюдением народный художник РФ, член президиума РАХ Евгений Ромашко.

Посетив мастерскую Самакаева, он был поражен тем, какое множество работ, помимо тех, что были отобраны на камерную выставку, еще можно показать – хватит на целый десяток экспозиций. Будучи сам пейзажистом, Ромашко отметил в Самакаеве талант колориста – редкий среди художников и потому ценный.

Отдельно Самакаев рассказал корреспонденту «Татар-информа» о нескольких парижских картинах, в частности, о титульном произведении выставки. Однажды он выбрался к собору Нотр-Дам-де-Пари, желая запечатлеть его с натуры, однако, осознав масштаб работы, развернулся к небольшому каналу с мостами. На картину попали три моста над Сеной, за которыми скрываются, судя по виду, башни часовни Сент-Шапель.

«Париж», Ильгизар Самакаев, 1992 год Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Я стал писать эти мостики, и слышу позади гомон, английская речь. Толпа идет, думал – сметут. Я сжался, и вдруг тишина. Неужели галлюцинации или глюки? Поворачиваюсь, а вся толпа выстроилась и стала мне аплодировать. Ко мне потом подходили, называли Писсарро (Камиль Писсарро – французский импрессионист второй половины XIX века – прим. Т-и), хотели купить, но я сказал, что мне самому нужна эта картина, хотя и деньги тогда были нужны», – изложил связанный с историей создания картины эпизод художник.

Однако Париж однажды сыграл злую шутку с «татарским Писсарро». Некая Натали покупала оптом работы Самакаева и затем продавала их коллекционеру в США, который стирал с них фамилию автора, выдавая чужие картины за свои. «Эту женщину всё равно посадили, она так же обманула многих российских художников», – с досадой заметил живописец.

Камерная выставка Самакаева проходит одновременно с проектом «Красные ворота / Против течения». Оба проекта будут экспонироваться в залах «Хазинэ» с 21 ноября по 13 декабря 2026 года.