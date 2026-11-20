Автомобиль Renault Logan конфисковали у 62-летнего жителя Агрызского района за пьяную езду. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Мужчина, который уже подвергался административному наказанию за вождение в состоянии опьянения, признан виновным теперь уже по уголовной статье.

5 августа 2026 года водитель в очередной раз сел за руль пьяным. Полицейские задержали его в селе Янга-Аул. Вину мужчина полностью признал. Суд дал ему 400 часов обязательных работ, лишив права управления автомобилями на два с половиной года. Renault Logan конфискован в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.