Семьи, которые решаются на семерых детей заслуживают всесторонней поддержки и одобрения, однако нужно четко понимать сможет ли такая семья содержать столько детей. Такими словами член комитета Госдумы по защите семьи Наталья Москвитина прокомментировала призыв академика РАН, ректора БГМУ Валентина Павлова к женщинам до 30 лет рожать по семь детей.

«Тут нет ничего плохого, это хорошая история, но если он сам через это прошел. Я сама мать четверых детей и могу сказать, что материнство призывает достигать каких то высот. Человек которые решается на ребенка заслуживает поддержки и эти меры должны поощрять материнство и отцовство», – считает Москвитина в беседе с «Татар-информом».

Она подчеркнула, что такую многодетность нужно уважать и поощрять, а меры поддержки таких семей должны соответствовать потребностям таких семей. «Такие истории не массовые, но они должны быть отмечены», – заключила Москвитина.