В Татарстане подвели итоги конкурса сочинений к 100-летию ДОСААФ Республики Татарстан. В нем участвовали 97 школьников 8–11 классов из 21 района. Победителей определили отдельно среди учащихся каждого класса.

Конкурс проходил с 21 сентября по 3 ноября 2026 года. Среди предложенных тем – «100 лет ДОСААФ РТ: история, традиции, будущее», «Патриотизм начинается с ответственности», «Мой взгляд на служение Отечеству», «Рассказ о ветеранах ДОСААФ». Участники могли выбрать и собственную тему, соответствующую целям конкурса.

Подготовка сочинений предполагала знакомство с историей организации, ее деятельностью в Татарстане и вкладом ее представителей в развитие страны. Конкурс также был направлен на поддержку творческих способностей школьников и интереса к изучению и сохранению русского и татарского языков.

«Каждая работа была ценна по-своему. Кто-то лучше раскрыл исторические факты, кто-то – личные переживания и размышления, кто-то – связь семьи, школы или района с деятельностью ДОСААФ. Мы прежде всего хотели, чтобы участие в конкурсе стало для школьников интересным и полезным опытом», – отметили в ДОСААФ Республики Татарстан.

Работы оценивали шесть членов жюри. Они учитывали раскрытие темы и значения деятельности ДОСААФ, самостоятельность и глубину размышлений, личное отношение автора, оригинальность, грамотность и выразительность изложения.

Победителей и призеров пригласят в аппарат ДОСААФ Республики Татарстан для торжественного вручения дипломов и подарков. Для остальных конкурсантов предусмотрены поощрительные призы, которые передадут через руководителей организаций ДОСААФ на местах.

Конкурс сочинений стал частью работы ДОСААФ Татарстана со школьниками и молодежью. В спортивно-техническом клубе «Центр» в Казани ребята осваивают начальные навыки стрельбы, знакомятся с основами первой помощи и историей организации. В картинг-центрах дети и подростки учатся управлять техникой и разбираться в ее устройстве. Центральный аэроклуб республики проводит для молодежи летную, планерную и парашютную подготовку. ДОСААФ также на постоянной основе организует уроки мужества, встречи с ветеранами и спортивные соревнования.

Победители и призеры конкурса:

8-й класс: первое место – Максим Бабатов (Заинская местная организация), второе – Альфина Валиуллина (Алькеевская местная организация), третье – Кирилл Калмыков (Нижнекамская автошкола).

9-й класс: первое место – Руслана Авзалетдинова (Сармановская местная организация), второе – София Захарова (Казанская автошкола), третье – Самира Яруллина (Чистопольская техническая школа).

10-й класс: первое место – Амелия Шакирзянова (Балтасинская автошкола), второе – Руслан Толстых (Алексеевская местная организация), третье – Амир Гафиятуллин (Лениногорская автошкола).

11-й класс: первое место – Алиса Сунгатова (Лаишевская местная организация), второе – Снежана Погодина (Буинская местная организация), третье – Амирхан Сафиуллин (Муслюмовская местная организация).

Специальные призы – Камиль Валиев (Лаишевская местная организация), Амирхан Илаев (Сармановская местная организация), Олег Зеленков (Набережночелнинская автошкола и местная организация) и Зиля Мухаметзянова (Апастовская техническая школа).

ДОСААФ РТ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан. Организация занимается подготовкой водителей и специалистов по военно-учетным специальностям, развитием технических и военно-прикладных видов спорта, патриотическим воспитанием молодежи. ДОСААФ Татарстана организует сбор и доставку гуманитарной помощи в зону СВО, поддерживает участников специальной военной операции и их семьи.

10 февраля 2027 года ДОСААФ Татарстана исполнится 100 лет. Сегодня в его структуру входят 17 местных организаций, 6 автомобильных школ, 2 технические школы и 2 спортивных клуба.