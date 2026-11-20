В случае, если автомобиль вышел из строя из-за плохого топлива, автовладелец может потребовать компенсацию с АЗС, которая это топливо продала, однако нужно будет доказать, что причиной послужило именно топливо. Об этом «Татар-информу» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«Во-первых, нужно обязательно взять чек, о том, что вы заправлялись на этой заправке, потому что без чека доказать будет очень сложно», – подчеркнул Славнов.

Далее, необходимо сделать экспертизу топлива и оценку автоэксперта – что причиной поломки послужило именно топливо. И только после этого пострадавший сможет получить компенсацию от АЗС, продавшей некачественный товар.