Мальчика на самокате сбил автомобиль в ЖК «Светлая долина» в Казани
Мальчик попал под колеса автомобиля в жилом комплексе «Светлая долина» в Казани. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, ребенку на вид 7-8 лет.
ДТП произошло на улице Александра Курынова. Как рассказали агентству очевидцы, мальчик на самокате выехал на дорогу внезапно. Водитель Changan, по всей видимости, не успел среагировать и сбил его.
На место вызвали скорую, ребенка увезли в больницу.
Некоторые из очевидцев говорили, что ребенок ехал по зебре, когда автомобиль сбил его – так ли это на самом деле, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.