Мальчик попал под колеса автомобиля в жилом комплексе «Светлая долина» в Казани. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, ребенку на вид 7-8 лет.

ДТП произошло на улице Александра Курынова. Как рассказали агентству очевидцы, мальчик на самокате выехал на дорогу внезапно. Водитель Changan, по всей видимости, не успел среагировать и сбил его.

Фото: © Очевидцы

На место вызвали скорую, ребенка увезли в больницу.

Некоторые из очевидцев говорили, что ребенок ехал по зебре, когда автомобиль сбил его – так ли это на самом деле, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.