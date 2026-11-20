Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным и заметил, что их наличие идет на пользу Соединенным Штатам.

«Я считаю, что у меня фантастические отношения с Путиным. Это очень хорошо. У меня фантастические отношения с Председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Это хорошо, и благодаря этому наша страна в безопасности», – сказал американский лидер, выступая на пресс-конференции в Белом доме (цитата по ТАСС).

«Я считаю его (Путина – прим. Т-и) человеком, с которым у нас очень хорошие отношения, и это действительно так», – особо заметил Трамп.

Вместе с тем в ответ на вопрос, считает ли он российского лидера другом Америки, Президент США сказал: «Я не могу говорить за Америку».

Встреча президентов России и США состоялась 19 ноября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Позднее прошел трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.