Собачью ферму, где животных держат только ради разведения, обнаружили зооволонтеры в Казани. Живут здесь собаки в таких условиях, что сердце сжимается от жалости к ним. К делу подключили полицию, прокуратуру и Управление ветеринарии. Активисты хотят остановить этот беспредел и дать собакам шанс на нормальную жизнь.





Фото: предоставлено проектом «Щенячий патруль»

«Стены и пол измазаны экскрементами и даже потолок пропитывается едким запахом»

Живут в тесных клетках, питаются тухлятиной, испражняются под себя – такие условия жизни создала жительница Казани для своих питомцев. Правда, назвать жизнью это сложно – настоящий ад, не иначе. Как рассказали городские зоозащитники, у Кристины (имя изменено) около 40 собак и щенков. Хаски и маламуты – собаки, особенность пород которых такова, что они должны много бегать, – ведут практически неподвижный образ жизни.

Как рассказали «Татар-информу» волонтеры, держит такую стаю женщина ради прибыли – она продает щенков. Как она сама рассказала зоозащитникам, один щенок стоит 80 тысяч рублей.

Своего жилья у женщины нет – под питомник она арендует частные дома. И тут возникает вопрос: кто согласится разместить в своем доме такое количество собак? Ответ: никто. По словам зооволонтеров, женщина обманом берет дома в аренду, устраивает в них хаос, а затем съезжает. После четвероногих жильцов, которых содержат в ужасных условиях, дом становится непригодным для жилья – стены и пол измазаны экскрементами и даже потолок пропитывается едким запахом.

Руководитель проекта «Щенячий патруль» Светлана Ким и волонтеры сообщества «Помоги дворняге» решили помочь собакам. Сейчас Кристина и ее псы живут в частном доме на улице Батыршина. После неоднократных визитов сюда Светлана вызвала полицию, сотрудников Управления ветеринарии и СМИ. Нагрянул сюда и владелец дома.

«Я уже не первый раз сдаю этот дом в субаренду, пользуюсь услугами всегда одного и того же риелтора, и все было хорошо», – рассказывает он.

Мужчина был шокирован, когда увидел, что за месяц произошло с его домом. Он ходил из стороны в сторону, повторяя, что вряд ли добьется компенсации.

«Мой риелтор заключал договор не с этой женщиной, а с другими людьми. Я узнал, что здесь происходит, из сюжета местного телеканала. Удивительно, что соседи мне ничего не рассказали», – добавил владелец дома.

Скриншот видео, предоставленного проектом «Щенячий патруль»

«Она была нетрезвая: билась головой о косяк, бросала в нас миски»

По словам Светланы Ким, об этом «питомнике» она узнала от соседей, которые пожаловались ей на зловонный запах и непрекращающийся собачий лай. Люди терпели месяц, но потом поняли, что больше так продолжаться не может.

«Когда мы приехали первый раз, увидели открытую дверь и пса, который качающейся походкой вышел к нам навстречу. Во дворе было еще около семи собак, все сидели в клетках. Было видно, что они обессилены и нездоровы. Клетки были грязными, ржавыми. На первый взгляд дом казался нежилым. Мы долго кричали, звали хозяев, но никто не выходил. Только через какое-то время в окно выглянула женщина – как позже выяснилось, это была Кристина. Она была нетрезвая, вела себя неадекватно – билась головой о косяк, бросала в нас миски», – вспоминает Светлана.

Владелец дома разрешил нам пройти внутрь. Кристина была против, но поскольку находиться здесь она не имела никакого права, на ее слова внимания никто не обратил. Войти в дом смогли, пожалуй, лишь самые отважные – запах мочи и экскрементов, а также протухшей еды, которой кормили псов, резко ударил в нос. К слову, запах этот ощущался и за воротами, но переносить его внутри просто невозможно.

В окне, выходившем во двор, не было стекла. Вместо занавески в проеме болталась старая тряпка, из-под которой высовывался влажный собачий нос – пес жадно втягивал носом свежий воздух. Собаки здесь почти не лаяли. На посторонних реагировали спокойно, словно им было совершенно безразлично всё, что происходило вокруг.

«Сейчас внутри мы насчитали около двадцати собак. Но мы знаем, что часть животных она уже вывезла. По нашим подсчетам, у нее было около сорока животных в день нашего первого визита. Собак здесь не выгуливают, поэтому испражняются они прямо в вольерах и живут во всей этой грязи. Шерсть, которая с них опадает, перемешалась с калом и образовала твердые комки, которыми покрыт весь пол», – объяснила руководитель проекта «Щенячий патруль», которой хватило духу осмотреть помещение.

Скриншот видео, предоставленного проектом «Щенячий патруль»

«У нас всё было хорошо, пока вы всё не испортили»

Удивительно то, что в этом зловонии и антисанитарии, среди собачьих испражнений, перемешанных с шерстью и остатками еды, жила и сама хозяйка. Кристина, не повышая голоса, о чем-то договаривалась со Светланой, пытавшейся убедить ее освободить пленников из концлагеря.

В то время пока зооволонтеры и журналисты разговаривали с Кристиной, из дома вышел ее сын. 18-летний юноша стал защищать мать, пререкаясь с зооволонтерами.

«У нас всё было хорошо, пока вы всё не испортили», – обвинял он окружающих.

Его мать отрицала все обвинения в свой адрес и обещала восстановить все дома, в которых жила вместе с псами.

«Я зарабатываю не на собаках, а плету украшения ручной работы. Также я работаю брейдером – плету косички, дреды, занимаюсь наращиванием волос», – говорила она.

Волонтеры повторили просьбу отдать им собак и позволить оказать им ветеринарную помощь, она снова отказала.

«Мне не нужна такая помощь. Мне нужно помочь найти участок. Мне уже помогают, но я не скажу кто», – добавила женщина.

Она объяснила, что часть собак у нее уже забрали клиенты, которые покупают у нее украшения и которым она плетет косички. Посторонним же людям, сказала Кристина, собак она не доверит – сказала, что беспокоится за судьбу своих питомцев, уверяла, что условия жизни у них нормальные.

Скриншот видео, предоставленного проектом «Щенячий патруль»

«Когда они стали наливать воду, животные завыли, а затем жадно бросились к воде»

«Во время нашего посещения выяснилось, что они не только плохо кормят собак, они даже не дают им пить. Мы поняли это, когда увидели, как собаки вылизывали пустые миски. Мы заставили женщину и ее сына налить собакам воды. Когда они стали наливать воду, животные завыли, а затем жадно бросились к воде. Миски пришлось наполнять по несколько раз. Наверное, им не дают воду специально, чтобы они меньше испражнялись», – предположила зооволонтер.

Светлана вместе с остальными зооволонтерами провела собственное расследование.

«Оказалось, что Кристина уже не первый раз оформляет договор на аренду дома через своих родственников, не сообщая владельцам, что жить тут собирается с собаками. Через какое-то время – ночью – она съезжает, оставляя дом в грязи. Так как она нигде не работает, нигде не прописана, найти ее практически невозможно, поэтому владельцы домов не могут взыскать с нее компенсацию за порчу имущества», – объяснила Светлана.

Выяснилось, что не так давно женщина снимала дом в поселке Семиозерка. Практически новый деревянный двухэтажный коттедж после нее стал непригоден для проживания. Зооволонтеры смогли осмотреть его внутри: всё было в испражнениях, шерсти и следах крови. Запах стоял невыносимый, хотя жильцы давно съехали.

«Сначала она заехала в один дом в поселке, через полгода – в другой. С нами связался владелец одного из этих домов, разрешил пройти внутрь и всё осмотреть – это, конечно, настоящий ужас. Во дворе стоял морозильник, в нем протухшие утиные головы – этим она кормила собак. Соседи рассказывали, что на улице собак они никогда не видели, то есть они никогда не выгуливались. Также они подтвердили, что она съезжала из домов ночью, пока никто не видит», – отметила Светлана.

Скриншот видео, предоставленного проектом «Щенячий патруль»

«У собак шерсть желтая от мочи, все тело покрыто коркой, на коже язвы – их никто не моет»

А еще раньше, по словам зооволонтеров, заводчица хаски и маламутов жила в поселке Юдино.

«Несколько лет назад в соцсетях уже жаловались на нее. Тогда она выглядела еще не так плохо и собаки были в лучшем состоянии, но все равно люди возмущались, что собаки постоянно голодные, заперты в клетках и без конца воют. После скандала ее заставили съехать. Она уехала в Питер, но и оттуда ее выгнали», – объясняет она.

По словам Светланы, Кристина говорила ей, что состоит в кинологическом клубе, все животные у нее имеют родословную РКФ и клеймо, а щенков у нее якобы покупают даже итальянцы.

«Мы выяснили, что из клуба ее уже давно исключили. Скорее всего, она подделывает документы и продает щенков как породистых. Мы пообщались с заводчиками хаски и маламутов, они в один голос стали кричать: “Мы не хотим иметь ничего общего с этой пьяной женщиной”. Как правило, заводчики определенной породы все друг друга знают, поэтому они уже слышали о Кристине. Они говорят, что знают о ее проблемах, что предлагали пристроить ее собак, чтобы ей было проще жить, но она отказывалась», – утверждает Светлана.

Защитники животных выяснили, что Кристина не только зарабатывает на щенках, но еще и объявляет сборы в соцсетях, где просит помочь ей с содержанием многочисленного поголовья. Собирает пожертвования то на корм, то на лекарства и операции собакам.

«Заводчики нам рассказывали, что предыдущий помет ее щенков умер от энтерита. И это неудивительно – собаки живут в собственных испражнениях. У них шерсть желтая от мочи, все их тело покрыто коркой. Я уверена, что из-за постоянного раздражения у них на коже язвы. Их никто не моет. Предполагаю – из-за того, что собаки живут в тесных клетках и им приходится как-то распрямляться, они стирают спины об прутья», – говорит волонтер.

Скриншот видео, предоставленного проектом «Щенячий патруль»

«Они превращают собак в инкубаторы – эти истощенные животные быстро умирают»

Всё, что зооволонтеры сняли на видео в этом доме, они выложили в соцсети и получили огромный отклик.

«Нам пишут люди со всего мира, очень много желающих забрать собак себе и дать им шанс на новую жизнь. Но Кристина их не отдает. К сожалению, хозяин дома на Батыршина не стал писать на нее заявление в полицию, потому что это ускорило бы процесс изъятия животных», – отметила она.

Зоозащитники написали жалобу на Кристину в прокуратуру. Попросили людей в соцсетях поддержать их и тоже обратиться в надзорное ведомство.

«На наш призыв, насколько нам известно, откликнулись жители разных городов страны. Всего около тысячи заявлений было написано в прокуратуру. Мы хотим сделать так, чтобы такие люди, как Кристина, не могли безнаказанно делать бизнес на муках животных. Мы уже не раз сталкивались с такими недобросовестными заводчиками. Особенно часто их можно встретить на птичьих рынках – я считаю, что такие места для продажи собак и кошек просто не должны существовать. Если человек хочет породистую собаку, он должен обращаться в кинологические клубы, а если ему нужна дворняга – в приюты. Это была бы правильная система.

Животные, купленные у нелегальных заводчиков, как правило, больны и часто умирают в первые месяцы жизни, добавила она.

«Они превращают своих собак в инкубаторы. Суки рожают по два раза в год вместо положенного одного раза в один-два года. Эти истощенные животные быстро умирают», – говорит Светлана.

«Татар-информ» рассказывал, как недавно в казанскую ветеринарную клинику подкинули таких собак – их забили в тесную переноску и оставили на улице. Две собаки умерли из-за тесноты. Голосовые связки у них были прооперированы – это делается, чтобы животные не лаяли и соседи не догадывались о существовании питомника.

Фото: предоставлено проектом «Щенячий патруль»

«Они будто уже не надеются на лучшую жизнь и знают, что умрут там же, где и родились»

«Татар-информ» сделал запрос в Управление ветеринарии при Кабинете Министров РТ. Нам отметили, что владелица собак допустила нарушение следующих требований Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

не провела обязательные профилактические ветеринарные мероприятия;

не обеспечила надлежащий уход за животными.

«Кроме того, Управлением ветеринарии установлено, что у нее в содержании находились 18 собак, которые не были зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, что является нарушением требований, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.08.2023 № 971. По выявленным нарушениям владелица животных привлечена к административной ответственности», – говорится в официальном ответе ведомства.

Управление выписало Кристине штраф за несоблюдение требований к содержанию животных. А также по статье о неосуществлении владельцем обязательной регистрации собаки.

В совокупности Кристину могут оштрафовать на сумму до 32 тысяч рублей. Если она не оплатит штраф и не исправит ситуацию, последуют новые санкции. Однако зоозащитники намерены добиться для нее более строгого наказания – привлечь ее к уголовной ответственности. Защитники животных написали заявление в полицию с просьбой привлечь Кристину и ее сына по статье Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.

«Когда смотришь в глаза собакам, которые живут у Кристины, видишь смирение – они будто уже не надеются на лучшую жизнь и знают, что умрут там же, где и родились. Бездомные собаки живут лучше, чем эти. Хочется забрать всех собак и запретить этой женщине заниматься разведением. Было бы здорово, если бы в нашей стране действовал закон, который позволял бы незамедлительно изымать собак из такого ада и избавлять их от бесконечной пытки», – говорит Светлана.