Юридический адрес компании «Туполев» с 19 ноября 2026 года перенесен из Москвы в Казань. Решение принято во исполнение поручения президента России Владимира Путина и на основании решения собрания акционеров предприятия, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

В столицу Татарстана переместится часть управленческого аппарата, включая генерального директора АО «Туполев». При этом в Москве сохранится Центральное конструкторское бюро (ЦКБ), на базе которого десятилетиями выстраивалось взаимодействие с научными институтами и профильными вузами. За ЦКБ закрепят статус обособленного подразделения.

В Казань намерены постепенно переместить отделы, отвечающие за производственные и административные задачи.