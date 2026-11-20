В Вахитовском районном суде Казани арестовали гражданина Таджикистана, обвиняемого в вымогательстве. По версии следствия, он требовал деньги у нелегальных таксистов, работавших на территории казанского аэропорта.

Ходатайство о заключении под стражу 50-летнего Шамсулло Мудинова заявил сегодня в суде следователь. Татарская транспортная прокуратура поддержала ходатайство. Вахитовский районный суд удовлетворил требование стороны обвинения и отправил Мудинова в СИЗО на два месяца.