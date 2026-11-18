Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов выступил на сессии «Транспорт России: пульс регионов – ритм страны» в рамках XX Международного форума и выставки «Транспорт России». В докладе он рассказал о состоянии трамвайной инфраструктуры республики и масштабной программе ее обновления, которая стартовала в текущем году, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Согласно полученной информации, сегодня в республике работают 252 трамвая: 107 в Казани, 100 в Набережных Челнах и 45 в Нижнекамске. В нормативном состоянии находятся 150 вагонов – 60%. Казанский подвижной состав полностью соответствует требованиям, в Набережных Челнах в нормативе лишь 34 вагона, в Нижнекамске – 9.

Как отметил Ханифов, с инфраструктурой ситуация сложнее: из 317 км трамвайных путей в трех городах нормативу отвечают лишь 85,5 км, или 27%. В Нижнекамске этот показатель не превышает 6%, в Набережных Челнах составляет 25%, в Казани – чуть более 38%. Контактная сеть в нормативном состоянии на 29% протяженности, а из 49 тяговых подстанций в нормативе только четыре – 8%. В Нижнекамске ни одна из восьми подстанций не соответствует требованиям.

С 2026 по 2030 год в республике запланирована модернизация трамвайных вагонов для Набережных Челнов и Нижнекамска – в общей сложности 72 единицы. На 2026 год выделен 1 млрд рублей на модернизацию 22 вагонов – по 500 млн на каждый город, что позволит обновить по 11 вагонов в каждом. Стоимость одного составляет 37,4 млн рублей, еще 8 млн – капитально-восстановительный ремонт тележек, который предприятия выполняют своими силами. Контракт заключен 20 августа текущего года, поставка вагонов завершится до 31 декабря 2026 года. Работы ведет завод-изготовитель УКХ «БКМ Холдинг». Первый модернизированный вагон уже доставлен и запущен в Нижнекамск 13 ноября 2026 года.

Выбор в пользу модернизации, подчеркнул глава Минтранса РТ, экономически оправдан: обновление вагона обходится в 38 млн рублей, тогда как стоимость нового трамвая БКМ701Т – от 67 до 87 млн рублей. Экономический эффект составляет порядка 30 млн рублей за один вагон.

Не менее масштабные планы и по инфраструктуре. На 2027 год запланирован ремонт путей на общую сумму 5 млрд рублей: 3 млрд направят в Казань, по 1 млрд – в Набережные Челны и Нижнекамск. Ежегодно с 2027 по 2030 год на модернизацию трамвайной инфраструктуры республики будет выделяться по 5 млрд рублей.