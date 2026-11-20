Более 160 детских и молодежных непрофессиональных театральных коллективов Татарстана зарегистрировались для участия в региональном этапе VIII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Прием заявок продлится до 22 ноября, сообщили в Минкультуры РТ.

Заявки поступают из всех муниципальных районов республики. Подать их можно на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».