Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Поздравление руководитель республики опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

«Многая лета! Юбилей белән!» – написал, в частности, Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС, опубликовав совместный снимок с предстоятелем Русской православной церкви.

Ранее Рустам Минниханов назвал патриарха Кирилла большим другом республики. «На протяжении многих лет, он регулярно посещает Татарстан и принимает активное участие как в жизни православных верующих, так и в мероприятиях, посвященных межрелигиозному диалогу», – напомнил руководитель региона, выступая на VI Форуме православной общественности РТ «Единство духа в союзе мира».

Сегодня же Президент России Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси госпремию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.