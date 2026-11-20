Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал украинцев, несмотря на нынешние трагические обстоятельства, думать о будущем и переходить на общую с Россией, правильную сторону истории. Соответствующее заявление политик сделал в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель», приуроченного к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«<...> если уж говорить про украинцев, я бы хотел, чтобы они это услышали. И чего бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе. В том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей», – поделился своим видением ситуации Путин.

«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», – предложил российский лидер.

В целом же, уверен Президент РФ, россияне и «те люди, которые проживают на территории сегодняшней Украины», должны стремиться к объединению «в широком смысле этого слова» – «пускай не в рамках единого государства».

Кроме того, Путин добавил, что страны Запада поддерживают руководство Украины в его противостоянии с Россией, преследуя собственные цели, чтобы «ослабить, расчленить, разобрать по составляющим частям» обе стороны конфликта, а затем подчинить их своей воле.

Ранее Президент России на пресс-конференции по итогам визита в Китай призвал Украину согласиться с компромиссами, предложенными до того Соединенными Штатами. Помимо прочего, после вылета из Китая Президент США Дональд Трамп передал собравшимся в Берлине руководителям более 30 государств, входящих в «коалицию желающих», слова Путина о желании завершить вооруженное противостояние.