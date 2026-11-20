АО «Радиоприбор» в 2020 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На казанском АО «Радиоприбор» сегодня состоялось торжество по случаю 85-летия предприятия. Коллектив завода с юбилейной датой поздравил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«В экономике республики есть флагманы, которые задают темп развития и делают Татарстан сильнее. Это, конечно, нефтяная и химическая промышленность, но машиностроение – это фундаментальный камень нашей экономики. Каждый из вас вносит весомый вклад в развитие республики и страны в целом», – подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ.

Руководитель Минпромторга Татарстана также упомянул состоявшееся сегодня итоговое совещание с руководителями машиностроительных предприятий, на котором обсуждались результаты уходящего года, выполнение планов и перспективные проекты на следующий год. «И, изучив показатели, могу отметить, что „Радиоприбор“ – одно из наиболее эффективных предприятий республики. По объему произведенной продукции в расчете на одного работника вы занимаете лидирующие позиции», – заверил Коробченко.

АО «Радиоприбор» представляет собой одно из ведущих предприятий стратегического значения федерального уровня по производству авиационной бортовой аппаратуры радиолокационных систем госопознавания и радиотехнических систем ближней навигации и посадки. Выпускаемые здесь изделия ставятся почти на все производящиеся в России типы самолетов и вертолетов. Завод удостоен почетного республиканского звания «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.».