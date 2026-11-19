В Набережных Челнах ветеран СВО откроет цветочный салон
В Набережных Челнах участник образовательной программы «СВОй бизнес», ветеран специальной военной операции Геннадий Большаков готовится открыть цветочный салон «Ләлә». Торжественное открытие запланировано на конец ноября.
Сейчас в помещении завершаются монтажные работы: устанавливают холодильное оборудование и стеллажи.
Идея цветочного салона стала одним из бизнес-проектов, которые Геннадий Большаков представил во время обучения по программе «СВОй бизнес». За несколько дней интенсива участники изучили основы предпринимательства, проработали бизнес-идеи, составили финансовые расчеты и подготовили планы развития собственного дела.
Программа направлена на поддержку участников СВО и членов их семей, которые хотят открыть собственное дело.