Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах участник образовательной программы «СВОй бизнес», ветеран специальной военной операции Геннадий Большаков готовится открыть цветочный салон «Ләлә». Торжественное открытие запланировано на конец ноября.

Сейчас в помещении завершаются монтажные работы: устанавливают холодильное оборудование и стеллажи.

Идея цветочного салона стала одним из бизнес-проектов, которые Геннадий Большаков представил во время обучения по программе «СВОй бизнес». За несколько дней интенсива участники изучили основы предпринимательства, проработали бизнес-идеи, составили финансовые расчеты и подготовили планы развития собственного дела.

Программа направлена на поддержку участников СВО и членов их семей, которые хотят открыть собственное дело.

Поддержка ветеранов, желающих открыть собственное дело, стала одним из направлений государственной политики. В марте 2025 года Президент России Владимир Путин поручил правительству создать отдельное направление помощи участникам СВО в рамках программы социального контракта и увеличить ее финансирование. С 1 января 2026 года демобилизованные ветераны могут получить социальный контракт на открытие собственного дела без учета среднедушевого дохода семьи. Размер единовременной выплаты составляет до 350 тыс. рублей.