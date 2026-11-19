V Республиканский инклюзивный бал состоится 27 ноября в бальном зале Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан – особняке XIX века в Казани. Онлайн-трансляция мероприятия пройдет в соцсетях, сообщила руководитель АНО «Творческая инклюзивная студия «Э-моция» Инесса Клюкина.

«Бал пройдет в сопровождении оркестра Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала под управлением главного дирижера и художественного руководителя Данияра Соколова. Организатор – АНО «ТИС «Э-моция» при поддержке регионального отделения «Движения первых» РТ, партнер – благотворительный фонд «Доверие», – рассказала она.

Муниципальные балы пройдут раньше столичного: в Тетюшах 24 ноября и в Бугульме 25 ноября. По 12 участников из каждого города приедут в Казань на главный инклюзивный бал республики. На протяжении двух месяцев участники разучивали хореографию историко-бытовых танцев, адаптированных для исполнения в том числе танцорами с инвалидностью.

«В этом году у Республиканского инклюзивного бала маленький юбилей. Нам очень хотелось провести наше мероприятие на исторической площадке. В Казани только два исторических бальных зала, способных вместить симфонический оркестр и более ста танцующих и гостей. Участники очень потрудились, изучая историческую хореографию и находя гармонию не только в танце со своим партнером, но и со всеми участниками. Они заслуживают самого прекрасного бального вечера!» – отметила худрук и режиссер мероприятия Неля Суркина.

Студия «Э-моция» проводит инклюзивные балы в Татарстане с 2022 года. Они уже прошли в Арском районе, Апастово, Бугульме, Елабуге, Лаишево, Мензелинске и Тетюшах. В казанских балах также участвовали гости из Альметьевска, Набережных Челнов и Нижнекамска.